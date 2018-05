Shuffle, Baby! Der Tanzstil ist zurück

Tanzt ihr noch oder shuffelt ihr schon? Denn dieser Tanzstil ist gerade - zumindest unter den Teenies - total angesagt. Die etwas Älteren erinnert es wahrscheinlich an das panische Rumgehüpfe zu schlechten Techno-Sounds zur Zeit der „Gabber“. Die noch etwas Älteren denken dabei wahrscheinlich an eine Beleidigung an den Moonwalk vom legendären King of Pop. Nichts desto Trotz: Shuffeln ist gerade supercool und deswegen gibt es auch eine „musical.ly“-Challenge dazu.