Meghans Freundin sorgte für Pippa-Po-Moment

Die beste Freundin und Stylistin der Herzogin von Sussex erschien zur Royal Wedding nämlich in einem hautengen, kobaltblauen Kleid, das ihre Vorzüge perfekt in Szene setzte. Vor allem eines brachte die Kandadierin in diesem heißen Outfit perfekt zur Geltung: ihren knackigen Po! Und beim Einzug mit den Blumenkindern in die St.-Georgs-Kapelle hatten die Fotografen auch noch freie Sicht auf Mulroneys sexy vier Buchstaben.