IT-Riesen nehmen jetzt Versicherungen ins Visier

Ein Zögern sei diesbezüglich in der Schweiz und Deutschland auszumachen, heißt es weiter. Da sehe sich nur knapp jeder fünfte Konsument dazu bereit. Immerhin nahm dieser Wert in den beiden Märkten in den letzten drei Jahren um 14 Punkte zu. Besonders die technikaffine Generation würde den Kauf eines Versicherungsproduktes im Internet und insbesondere bei Firmen wie Amazon oder Google erwerben, schreibt Capgemini.