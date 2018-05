Brooke Shields zeigt ihre Hammerkurven im Bikini

Brooke Shields schaffte schon mit zwölf Jahren ihren Durchbruch in Hollywood, spielte damals an der Seite von Susan Sarandon in „Pretty Baby“. Dabei hatte das Aufwachsen im Scheinwerferlicht jedoch auch seine Schattenseiten. Denn die zweifache Mutter gesteht, sich in ihrem Körper lange Zeit nicht wohl gefühlt zu haben, da sie sich zu sehr auf die negativen Meinungen der anderen Leute am Set konzentrierte.