Großbrand in Lagerhalle: Feuerwehrmann verletzt

Brandalarm am Mittwochabend in Leutasch in Tirol: In einer großen Lagerhalle ist gegen 22 Uhr aus bisher noch unbekannten Gründen Feuer ausgebrochen. An die 80 Feuerwehrleute kämpften bis in die Morgenstunden gegen die Flammen an. Ein Helfer wurde beim Einsatz erheblich verletzt.