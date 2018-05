Aniston: Erbitterter Sorgerechtsstreit um Hunde

Die Ex-„Friends“-Schönheit soll darauf bestehen, dass sie den weißen Schäferhundmischling „Dollie“, den Pittbull-Mix „Sophie“ und Terrier „Clyde“ bei sich haben will. Auch den Vierten im Bunde, ein grauer Pittbull, der bei Theroux in New York lebt, beansprucht die 49-Jährige für sich, berichtet „RadarOnline“.