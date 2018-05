„Battlefield V“: Neue Blickwinkel im 2. Weltkrieg

EA hat den nächsten Ableger der populären „Battlefield“-Reihe angekündigt. In „Battlefield V“ will man den Zweiten Weltkrieg aus bisher unbekannten Blickwinkeln beleuchten und neue Geschichten erzählen, kündigten die Entwickler von DICE an. Ein Sandbox-Multiplayer, in dem die Spieler Festungen errichten und bombardierte Gebäude reparieren können, gehört ebenso zu den Neuerungen wie der Koop-Modus „Combined Arms“. „Battlefield V“ kommt am 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.