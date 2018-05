In Freistadt ist Stadtpolitik im Keller angelangt

Unterirdisch ist im wahrsten Sinne des Wortes die Stimmung in der Freistädter Stadtpolitik. Die misstrauische Opposition, bestehend aus SP, FP und Bürgerliste trifft sich nur noch in privaten Kellern, um das Vorgehen rund ums Stadtmarketing-Theater zu besprechen. Ein Ende des Streits ist nicht in Sicht.