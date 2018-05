Lehrling (16) krachte mit Mofa in Telefonmast: Tot

Ein 16-jähriger Lehrling aus Natternbach ist am Mittwochabend in seiner Heimatgemeinde mit seinem Mofa tödlich verunglückt. Der Jugendliche war gegen 18.40 Uhr auf einem Güterweg in Richtung der Ortschaft Tal aufs Bankett gefahren. Er kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen neben dem Weg stehenden Telefonmasten.