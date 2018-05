Ramadan stellt Liverpool-Stars vor Herausforderung

Für Muslime begann am 16. Mai der Fastenmonat Ramadan. Am Samstag, zehn Tage später, steht das Finale der diesjährigen Champions League in Kiew an. Vor allem Stürmerstar Salah ist gläubiger Muslim. Nach einem Treffer deutet der Ägypter immer wieder gen Himmel. Im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Manchester City knieten sich Salah und Ex-Salzburger Mane nach dem ersten Tor für ein kurzes Gebet auf den Rasen.