Junuzovic: „Bullen-Spielstil ohnehin mein Ding“

Gewohnt locker stellte sich Neo-Bulle Zlatko Junuzovic gestern in der neuen Heimstätte den ersten Fragen. Ab 1. Juni scheint der Ex-Bremer nach sechseinhalb Jahren Deutschland beim Meister auf der Gehaltsliste auf. Was während der zumindest drei Jahre in Salzburg geschehen soll, ist dem 30-Jährigen klar.