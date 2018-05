3:0-Siege der ÖVV-Teams in Silver European League!

Österreichs Volleyball-Nationalteams haben am Mittwoch am zweiten Spieltag der Silver European League souveräne 3:0-Auswärtssiege gefeiert. Die Herren in Gjilan gegen Kosovo und die Damen in Tirana gegen Albanien kamen niemals in Gefahr, einen Satz zu verlieren. Die nächsten Partien finden erneut auswärts statt, und zwar am Samstag in Skopje gegen Mazedonien bzw. in Tiflis gegen Georgien.