FIFA-Funktionär Nyantakyi in Ghana festgenommen

Er sei bei seiner Rückkehr nach Ghana am Flughafen in Gewahrsam genommen worden und werde von der Polizei verhört, sagte am Mittwoch ein Polizist, der anonym bleiben wollte. Nach einer Beschwerde des ghanaischen Staatschefs Nana Akufo-Addo sei ein Ermittlungsverfahren gegen das FIFA-Councilsmitglied eingeleitet worden.