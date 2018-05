Österreichische 470er verpassen bei EM Medal Race

Nach der Aufholjagd an den Tagen davor haben die österreichischen 470er-Segler David Bargehr/Lukas Mähr am Mittwoch das Medal Race der Top Ten bei der EM vor Burgas in Bulgarien verpasst. Mit den Rängen 24 und 25 in den abschließenden Wettfahrten wurde es Gesamtrang zwölf. Nikolaus Kampelmühler/Thomas Czajka beendeten die Regatta auf Rang 19, Yannis Saje/Lukas Haberl belegten Endrang 33.