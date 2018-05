Felsbrocken donnerten in Osttirol in die Tiefe

Der Vorfall ereignete sich in den Vormittagsstunden im Bereich der Wiesbauerspitze, im Gemeindegebiet Prägraten am Großvenediger. Mehrere große Felsbrocken hatten sich unterhalb der Wiesbauerspitze (2767 m) gelöst. Das Gestein donnerte laut Polizeiauskunft über einen Lawinenstrich bis ins Tal und querte dabei den dortigen Güterweg ins Maurertal. Der Güterweg wurde in der Folge vorläufig gesperrt.