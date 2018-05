Vier junge afghanische Drogenschmuggler gefasst

Die vier Afghanen waren am Dienstag in den Vormittagsstunden von der Polizei in Innsbruck angehalten und kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Beamten im Fahrzeug Suchtmittel in Form von ca. zwei Kilogramm Cannabiskraut. Die jungen Männer stehen im Verdacht, das Suchtgift über den Grenzübergang Brenner von Italien nach Tirol eingeführt zu haben. Alle vier Beschuldigten sind jedoch nicht geständig. Sie wurden am Mittwoch über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.