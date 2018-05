Fünf Jahre Haft für Pflegerin

2014 hat die unbescholtene Slowakin ihre Arbeit als 24-Stunden-Pflegerin begonnen: Neun Pensionisten betreute sie seither - quer durch ganz Österreich. Und bestahl sie heimlich, was die junge Mutter gegenüber Richter Thomas Meingast zugab. So auch ihre letzte Patientin, eine Ex-Hotelchefin aus Saalbach. Der Seniorin gab sie am 15. Februar 2017 eine Schlaftablette zusätzlich. Drei Tage später zwei weitere Pillen extra. Während die altersschwache Pinzgauerin schlief, räumte die 30-Jährige den Safe leer. „Warum mussten Sie die Oma dazu in tiefen Schlaf versetzen“, fragte Staatsanwältin Barbara Fischer. „Weil ich nicht wollte, dass sie aufwacht und mich erwischt“, erklärte sich die Slowakin.