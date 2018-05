„Bin nicht talentiert darin, den Guten zu spielen“

Kurz über Kritik an Kassenreform: „Sehe keienn Grund, nachzuverhandeln“

Zu im Raum stehenden Kampfmaßnahmen der Gewerkschaft, der die fixierte Reform der Sozialversicherungen deutlich zu weit gehen, sagte Kurz, es sei „legitim, dass gewisse Interessensgruppen ihre Interessen wahren. Ich bin denen aber nicht verpflichtet, die dort ihre Jobs und Funktionen haben, ich fühle mich den Österreicherinnen und Österreichern verpflichtet“ - und in diesem Fall den Patienten. „Wir setzen das um, was wir angekündigt haben“, so der Kanzler. Gefragt, was er zu tun gedenke, sollte es Streiks geben, sagte Kurz: „Ich sehe keinen Grund, die Reform nachzuverhandeln.“ Es sei doch legitim, dass die Regierung ein schlankes Systeme schaffe. „Wer das nicht so sieht, der hat das gutes Recht zu demonstrieren, sich dagegen zu wehren“, sagte der Bundeskanzler. „Aber es ist auch unser gutes Recht als Regierung, das umzusetzen, was wir versprochen haben vor der Wahl.“