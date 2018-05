Ulmer fällt für ÖFB-Testschlager verletzt aus!

Brasiliens Douglas Costa ebenfalls verletzt

Auch Rekord-Weltmeister Brasilien hat in seiner Vorbereitung auf die WM in Russland mit Douglas Costa indes einen Verletzten zu beklagen. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer leichten Oberschenkelblessur, ein Einsatz im Freundschaftsspiel am 3. Juni in Liverpool gegen Kroatien ist fraglich. Eine Woche danach treffen die Brasilianer in ihrem letzten WM-Test im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Österreich.