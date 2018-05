Techniktipps für E-Mountainbiker

Beim Bergabfahren, vor allem auf Trails, sollte man immer stehen, weil man so mehr Bewegungsfreiheit hat. „Die Ellbogen gehören abgewinkelt und nach außen, um jeden Schlag besser abfedern zu können, das Gesäß so weit wie möglich zurück und die Knie ebenfalls leicht gebeugt“, erklärt Bikeguide Yannik Härle: „Wichtig ist auch der Blick nach vorn, um Hindernisse sowie den Trailverlauf rechtzeitig erkennen zu können.“ Vor Kurven ist es wichtig, das Tempo zu reduzieren. Härle: „In der Kurve selbst sollte man nicht bremsen, außer in ganz engen, doch hier nur mit Fingerspitzengefühl, damit die Räder in keinem Fall blockieren oder wegrutschen können.“