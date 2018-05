Für Hausbau Drogengeld in die Heimat geschickt

Seit der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 stieg die Zahl der vermerkten Drogendelikte bei uns stark an: oberösterreichweit um gut 50 Prozent, in Linz gar um 62 Prozent. Das habe aber auch mit verstärkten Suchtgiftkontrollen vor allem in den Linzer Hotspots Hessenpark, Hinsenkampplatz und Kremplstraße zu tun, wie der Linzer Drogenfahnder Reinhold Sommer, LKA-Chef Gottfried Mitterlehner und Vize-Landespolizeidirektor Erwin Fuchs erklärten. Allein in diesen Gebieten wurden 310 Dealer angezeigt, es gab 269 Festnahmen und 229 Einlieferungen in die Justizanstalt. Ab 1. Juni werden diese drei Plätze daher bekanntlich zur Schutzzone.