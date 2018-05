Viviani triumphiert auf 17. Etappe im Massensprint

Die 17. Etappe des Giro d‘Italia hat am Mittwoch in einem Massensprint mit einem Sieg des Italieners Elia Viviani (QuickStep) geendet. Es ist sein vierter Tagessieg bei der diesjährigen Italien-Radrundfahrt. Alle Favoriten waren im geschlagenen Feld, womit der Brite Simon Yates (Mitchelton) weiter 56 Sekunden vor dem Niederländer Tom Dumoulin führt. Der weiter Gesamtelfte Patrick Konrad war als 37. Bester des rot-weiß-roten Trios beim heurigen Giro. Für den Niederösterreicher geht es in den kommenden Tagen um die Rückkehr in die Top Ten.