Polizisten befreiten gefangene Äskulapnattern

Zwei ausgewachsene, jeweils einen Meter lange Äskulapnattern hatten sich in einem über einem Hochbeet aufgespannten Schutznetz im Garten einer Lenzingerin verfangen. Sie konnten sich nicht mehr selbst befreien und drohten zu verenden. Die alarmierten Polizisten brachten zuerst das Netz mitsamt der Schlangen in den Schatten, weil die Tiere in der prallen Sonne sehr litten.