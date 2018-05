Gesund in den Sommer

Und natürlich spielt Ernährung eine wichtige Rolle.„Mit meinem Training habe ich begonnen, darauf zu achten, was in meinem Essen drinnen steckt und was mein Körper nach einem längeren Lauf benötigt.“ Dabei geht’s Irmi nicht ums Kalorien zählen: „Ich esse auch gerne Pizza.“ Dennoch ist für die Klagenfurterin klar, dass Flüssigkeit das Wichtigste ist: „Dafür muss man auch kein Genie sein! Man sollte einfach auf seinen Körper hören und nach einem Training ist man halt hungrig.“ Ein Burger oder Fast Food sind dann aber nicht ideal: „Ich bin ein Nudel-Fan oder gerne esse ich geröstete Erdäpfel mit Spiegelei.“ Irmis Tipp: „Einfach an die Ernährungspyramide denken und wer auf seine Ernährung achtet, der wird auch seine sportlichen Leistungen verbessern.“