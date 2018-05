Roter Ex-Politiker besorgt: „SPD ist todkrank!“

Er war im Bundestag einer der profiliertesten Sozialexperten der SPD - nun macht sich Rudolf Dreßler große Sorgen um seine Partei. Er frage sich, was noch alles passieren müsse, bis die Parteiführung um Andrea Nahles und Olaf Scholz aufwache, sagte er dem „Spiegel“. Die Erneuerung werde in der großen Koalition nicht gelingen. „Einer Partei, die aus Angst vor dem Wähler in die Regierung geht, ist nicht mehr zu helfen“, sagte der 77-Jährige: „Sie ist todkrank.“ Dreßler sprach sich für eine neue linke Sammlungsbewegung aus.