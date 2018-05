Zehn Radarboxen blitzten in Linz gleich 44.000-mal

Der nächste Radarkasten ist nun fix! Der Stadtsenat stimmte einer Messstelle in der Dallingerstraße zu. Der elften insgesamt. Die Anschaffungskosten von 30.000 € dürften sich rasch rentieren. So wurden etwa 2016 rund 44.000-mal Schnellfahrer oder Rotlichtsünder geblitzt. In die Stadtkasse flossen damit 4,35 Millionen Euro.