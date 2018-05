Bosch verhindert das Wegrutschen von Motorrädern

Wenn ein Motorrad in einer Kurve den Grip verliert, hat der Fahrer oft keine Chance mehr, sein Bike zu stabilisieren. Ursache für einen solchen unerwarteten und oft fatalen Wegrutscher können unter anderem Sand, Split, Öl oder Bitumen auf der Fahrbahn sein. Bosch hat nun ein System entwickelt, das per Gasstoß hilft, das Motorrad in dieser kritischen Situation abzufangen.