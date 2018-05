Kampf um Rettung: Fill Metallbau nahm erste Hürde

Die Ungewissheit bleibt

Für die 180-köpfige Belegschaft bedeutet das allerdings kein Aufatmen. Mit dem Einreichen des Sanierungsantrags hatte Fill-Metallbau-Anwalt Peter Shamiyeh ja auch Pläne abgegeben, nachdem sich Fill Metallbau nicht nur auf das Kerngeschäft konzentrieren will, sondern auch mehr als die Hälfte des Personals abbauen will, um wieder „gesund“ zu werden. Vorerst bleiben aber einmal alle Mitarbeiter an Bord. Wie „Fill Metallbau neu“ genau aussieht, wird sich bis Ende Juli abzeichnen.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung