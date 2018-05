Motorradfahrer sollen weniger Lärm machen

Mobile Messgeräte, die Verkehrsteilnehmern ihre Geschwindigkeit anzeigen, sind auf den steirischen Straßen längst etabliert. Nun hat eine steirische Firma ein ähnlich funktionierendes Lärmverkehrszeichen entwickelt. Es zeigt an, wenn Motorräder lauter als 86 Dezibel sind. Aufgestellt werden sie an beliebten Zweiradstrecken wie etwa in Trofaiach.