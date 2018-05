Waldviertel-Autobahn fixiert

Die Wirtschaftsräume um Linz, Budweis, Brünn, Wien und Bratislava sollen durch die neue Spange verknüpft werden. Die Trasse soll dabei durch das nördliche Niederösterreich, speziell das Waldviertel, führen. Nicht weniger als eine Milliarde Euro an Wertschöpfung und 10.000 neue Arbeitsplätze in der Region erwartet sich Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko mit dem Bau der Autobahn. Sie soll bei Stockerau - hier wird die A 22 dreispurig ausgebaut - über die S 3 nach Hollabrunn und weiter nach Horn bis zur Grenze bei Gmünd führen. Waidhofen an der Thaya bekommt eine eigene Schleife.