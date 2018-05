Mann mit Aufenthaltsverbot attackierte Polizisten

Auch in der Haft zeigte sich der Rumäne durchaus renitent. So waren sogar die Spezialisten der „Einsatzgruppe“ der Justizwache nötig, um den mehrfach wegen Gewaltdelikten Vorbestraften in den Gerichtssaal zu führen. Dort blieben - absolut unüblich - die Handschellen dann weiter angelegt. Der wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt Angeklagte trug zur Verhandlung selbst nichts bei. Er hüllte sich in Schweigen, warf Richterin und Dolmetscherin lediglich verächtliche Blicke zu. Doch das half ihm nichts: acht Monate Haft.