Mwene wechselt zu Mainz 05 in die Bundesliga

Mwene wechselte 2010 von Austria Wien ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart, für dessen Amateurmannschaft er in der Dritten Liga auflief. 2016 wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern, für den er in zwei Jahren 65 Zweitliga-Spiele absolvierte. In der vergangenen Saison gehörte er mit vier Toren und sechs Assists zu den Leistungsträgern bei den Pfälzern.