Ihr Tierfoto von Pferd, Kuh & Co. als Briefmarke!

Ihr Tierfoto auf einer Briefmarke!

Unter allen Einsendungen werden von einer Jury sechs Sieger ausgewählt, denen ein ganz besonderer Preis winkt: Die Gewinnerbilder erscheinen als exklusive Briefmarke in einem eigens für den Welttierschutztag produzierten Markenheft! Auch in Zeiten von SMS und E-Mail ist es doch etwas Außergewöhnliches, Briefe oder Karten mit Ihrem schönsten Tierfoto an Freunde und Verwandte schicken zu können. Das liebevoll gestaltete Markenheft der Österreichischen Post AG und der Kronen Zeitung enthält außerdem wertvolle Tipps rund um unsere Lieblinge vom Land. Es wird um EUR 4,99 in allen Postfilialen und bei ausgewählten Post-Partnern erhältlich sein.