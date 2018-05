Zentralspital im Ennstal: Gegner geben nicht auf

Grüne und FPÖ bohren nach

Der steirische Grünen-Chef Lambert Schönleitner forderte am Mittwoch von VP-Landesrat Christopher Drexler Antworten auf „viele offene Fragen“, etwa zur Finanzierung der bis zu 250 Millionen Euro Baukosten. „Es fehlen nach wie vor die gesamte künftige Gesundheitsstruktur des Bezirks und ein Rezept gegen den Mangel an Hausärzten.“ Besonders die Nachnutzung des LKH Rottenmann müsse rasch geklärt werden, so Schönleitner. Am Donnerstag erläutert dann die FPÖ Details zur geplanten Dringlichen Anfrage im Landtag.