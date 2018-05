Kein Geld für nötige Bäder-Sanierungen in Graz

Finanzstadtrat Günter Riegler (VP) will davon nichts wissen: „Wir investieren knapp 600.000 Euro pro Jahr, mehr als die Hälfte davon in die Instandhaltung der (insgesamt sieben, Anm.) Schwimmbäder“, die, so Riegler, „mit Ausnahme der Auster im Schnitt jährlich ein Minus von bis zu 400.000 Euro machen“. Zudem habe die Murmetropole „die höchste Bäder-Dichte in ganz Österreich“.