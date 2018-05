Strache: Erste EU-Ratssitzung für den EU-Skeptiker

„Frontex ist Schlepperaktivität in modernem Sinn“

Europa habe in dieser Frage versagt. „Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann Schengen außer Kraft setzen oder den Außengrenzschutz intensivieren“, so Strache. Kritik übte er außerdem an der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Die sei „alles andere als ein Grenzschutz“, sondern eher „Schlepperaktivität in modernem Sinn“. Frontex gehöre deshalb neu aufgesetzt.