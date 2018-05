Viele Auslöser für Gewaltwelle in den Schulen!

„Krone“: Was heißt das konkret?

Geyrhofer: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Migrantensohn, der vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, der mit Perspektivenlosigkeit konfrontiert ist und dem die Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit in der Schule fehlt, fühlt sich hilflos. Dann genügt in Konfliktsituationen ein Tröpferl und das Häferl geht über. Man spricht dabei von verschobener Aggression. In den eigenen vier Wänden kann man damit nichts anfangen, aber in einer subjektiven Bedrohungslage überlegt das Gehirn, was am effektivsten ist. und das ist dann Zuhauen.