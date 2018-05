GlobeAir-Chef: „Die Air-Berlin-Krise half uns“

Mit Zuverlässigkeit punkten

Weil wichtige Geschäftstermine oft kurzfristig angesetzt werden und diese nicht Streiks und Absagen zum Opfer fallen dürfen, werden mehr und mehr die Citation-Mustang-Jets der Hörschinger gechartert. „Die Air-Berlin-Krise hat uns geholfen“, sagt Fragner, „die Kunden wollen einfach Zuverlässigkeit“. Die Kurzfristigkeit der Buchungen fordert GlobeAir. Die Fluglinie will deshalb auch die Wartungs-Stopps in Hörsching noch besser vorbereiten. Mithilfe der IT-Spezialisten von Informatics in Leonding und SAP wurde an einem System getüftelt, das jede Menge Daten der Jets sammelt und etwa auch die Bestellung von Ersatzteilen vornehmen kann. „Wir sind derzeit in einer Testphase“, betont Fragner.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung