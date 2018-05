Was, wenn Wien aus Österreich und EU austritt?

Was wäre, wenn es in einer nahen Zukunft zum „Öxit“ - also dem Austritt Österreichs aus der EU - und dann gar zum „Wixit“ käme, sich also die Bundeshauptstadt von Rest-Österreich lösen würde? Dieser Frage geht das Team um Künstler und Spieleentwickler Georg Hobmeier („Path Out“) von 25. bis 30. Mai und vom 7. bis 9. Juni im Zuge der Installation „Vienna - All Tomorrows“ in der Volkstheater-Außenstelle Volx/Margareten (Margaretenstraße 166) auf den Grund. Im Trailer erhalten Sie einen kleinen Vorgeschmack auf das interaktive Kunstprojekt. Weitere Infos und den Spielplan finden Sie auf der Volkstheater-Website!