In der Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung empfing ein sichtlich gut gelaunter BVT-Direktor die „Krone“ am ersten Arbeitstag nach der Aufhebung seiner Suspendierung. „Die Kollegen sind froh, dass ich wieder da bin!“, so Peter Gridling. Unterdessen entwickelt sich die Causa immer mehr zur Staatsoperette.