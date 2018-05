„Ich kann jetzt wieder tanzen!“

Klinische Studien belegen Wirksamkeit. „Die Transplantation körpereigener Stammzellen unterstützt offenbar die Selbstheilungskräfte des Körpers bei Gelenkproblemen“, erklärt der Wiener Arzt DDr. Karl-Georg Heinrich. In seiner Ordination stehen Körperfett und dessen Bestandteile im Mittelpunkt. „Mit dieser Behandlung kann man in vielen Fällen Schmerzen lindern, Beweglichkeit wiedergeben und natürliche Gelenke funktionsfähig erhalten“, so der Mediziner. Mittlerweile bestätigen klinische Studien an Patienten aus aller Welt die Wirksamkeit der Methode.