Große schützen Kleine: „Habe viel Neues gelernt“

In Eisenerz wird Kindersicherheit seit Jahren groß geschrieben. Engagierte PädagogInnen haben das Ziel, die NMS und VS mit Unterstützung des Vereins GROSSE SCHÜTZEN KLEINE als „International Safe Schools“ zertifizieren zu lassen. Ein Highlight war der 3. SicherheitsTAG, an dem zahlreiche (Einsatz-)Organisationen und Vereine die rd. 300 SchülerInnen der VS, NMS und PTS Eisenerz sowie die Kinder der Kindergärten Münichtal und Trofeng mit einem bunten Programm an Workshops, Vorführungen und Vorträgen beeindruckten. Oberstes Ziel dieses SicherheitsTAGes war es, das Gefahrenbewusstsein der Kinder, Jugendlichen, Eltern und PädagogInnen zu erhöhen und ihnen viel Leid durch schwere und „unnötige“ Kinderunfälle zu ersparen.