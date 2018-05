Laufen ist Frauensache

Dieses Bild kann zugleich auch als Motivations-Mantra zum Durchhalten genützt werden, wie Mag. Patrycja Gamsjäger bei ihrem Vortrag beim heurigen Laufseminar im Hotel Retter in der Steiermark über Mentalstrategien beim Wettkampf anregte. „Es steckt viel Kopf in den Füßen“, machte die Juristin und Langstreckenläuferin (Ultra-Marathon über 75 km, und mehr) auf die Kraft der Gedanken aufmerksam. Denn das Training ist an diesem Wochenende natürlich abgeschlossen, jetzt geht es darum, die Kräfte zu bündeln, egal ob Anfängerin oder Profi, Walkerin oder Teenie. „In Gedanken kann das Gehirn zwischen Realität und Vorstellung nicht unterscheiden, deshalb hilft die innere Visualisierung beim Durchhalten. Schon allein wenn wir intensiv ans Laufen denken, wird die Muskulatur aktiviert“, so die Mentaltrainerin. Nutzen Sie die Vorfreude und prägen Sie sich die Strecke gut ein, entweder, indem Sie diese vor Ort durchgehen oder den Plan studieren.