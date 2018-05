Milan droht Ausschluss aus der Europa League

Die UEFA hatte am Dienstagabend einen Einigungsvorschlag auf einen freiwilligen Vergleich abgelehnt, den Milan im Dezember vorgelegt hatte. Die „Umstände des Falles“ erlaubten eine solche Einigung nach genauer Prüfung der Sachlage nicht, hieß es zur Begründung. Die Untersuchungskammer des sogenannten Club Financial Control Body (CFCB) gab den Fall stattdessen an das Schiedsgericht weiter.