RB-Boykott: Dortmund-Spende für Austria Salzburg

Der Klub war nach der Übernahme des Vorgängers durch Red Bull 2005 von Fans in den traditionellen Farben Violett-Weiß gegründet worden. Der Weg ging von der untersten Spielklasse bis in die Erste Liga. In der zweithöchsten Spielklasse folgte 2015/16 nach dem Aufstieg die Insolvenz. Der Verein wurde zwangsrelegiert, im Vorjahr erfolgte der sportliche Abstieg aus der Regionalliga West. In der Salzburger Liga liegt die Austria als Tabellensiebenter derzeit im Mittelfeld.