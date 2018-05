Neuwahl in Gemeinde nicht vor September

Ein Sonderfall, den es so noch nicht gab: Wie berichtet, war vor Kurzem der Vize-Bürgermeister von Grafenschachen mit nur 49 Jahren verstorben. Zu Pfingsten wurde auch noch Ortschef Richard Loidl (68) aus dem Leben gerissen. Interimistisch leitet jetzt der dienstälteste SP-Gemeindevorstand die Geschicke. Denn der Nachfolger des Vize-Bürgermeisters wird erst in der nächsten Gemeinderatssitzung bestimmt - vermutlich in der ersten Juni-Woche.