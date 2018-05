Das Herz digital im Blick

Digitalisierung„ ist ein Wort, das einen in der heutigen Welt mittlerweile überall begleitet. Natürlich ebenfalls in der Medizin. Auch Herzschrittmacher gibt es seit ein paar Jahren in „digitalisierter“ Form. Doch genutzt wird diese praktische Möglichkeit nur selten. Dabei sieht der Kardiologe Univ. Doz. DDr. Gerold Porenta, Rudolfinerhaus Wien, eigentlich nur Vorteile in dem fortschrittlichen System: „Jährlich werden in den 70 Zentren Österreichs 10.000 Herzschrittmacher verschiedener Art implantiert. Damit muss man alle 12 oder sogar sechs Monate zu einer Kontrolluntersuchung ins Spital fahren. Das würde man sich oft ersparen, wenn der Arzt den Zustand seines Patienten täglich aktuell via eigenem Computer überprüfen kann.“