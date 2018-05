Gemeinde trauert auch um Ortschef

Loidl hatte erst Anfang Mai seinen 68. Geburtstag gefeiert. Am Pfingstsonntag war er dann bei Arbeiten daheim plötzlich zusammengebrochen. Obwohl Ersthelfer und Rettungshubschrauber sofort zur Stelle waren, kam für ihn jede Hilfe zuspät. Noch ist die Todesursache unklar. Inoffiziell wird Herzversagen vermutet. Tief betroffen zeigt sich Landesrat Hans Peter Doskozil, der aus dem Ortsteil Kroisegg stammt. Seite an Seite war er mit Loidl bei der Feier am 1. Mai in Grafenschachen marschiert. „Richard war nicht nur als Bürgermeister geschätzt, er war auch ein Freund“, betont Doskozil. „Seit 1997 stand Loidl an der Spitze der Gemeinde. Mit seinem Tod verliert die Sozialdemokratie einen engagierten Mitstreiter, der stets das Wohl der Mitmenschen vor Augen hatte“, erklärt Landeshauptmann Hans Niessl.