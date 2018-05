Flutwelle schwappt in Gärten und Keller

Blitz, Donner, heftiger Regen und Hagel - vor allem Willendorf sowie Höflein haben in den vergangenen 14 Tagen zu viel von all dem abbekommen. Am Pfingstmontag entluden sich erneut Gewitterzellen über den Orten am Fuße der Hohen Wand. Binnen kurzer Zeit trat ein Bach über die Ufer, überflutete Straßen, Gärten und Keller.