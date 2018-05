Erholungsraum Wald wird zur Konfliktzone

Draht über Waldweg gespannt

Der jüngste Vorfall ereignete sich in Neukirchen an der Enknach in Oberösterreich. Weil einen Jäger die durchfahrenden Motorradfahrer und Biker ärgerten, spannte er einen Draht über einen Waldweg. Eine Radfahrerin (36) erkannte die Falle noch im letzten Moment. Der ausgeforschte Übeltäter gestand die Tat. Er wird nun wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ angezeigt.